Un gin figlio dell'Etna per i cocktail del Festival

Sarà "Volcano" il gin ufficiale di “Casa Sanremo - Banca Ifis” 2023, il primo gin dell’Etna, nato dalla visione di tre giovani di Piedimonte Etneo e Linguaglossa, in provincia di Catania, nel versante nord del vulcano. Sono Stefano Lo Giudice, Alessandro Malfitana e Diego Pollicina, che nel 2018 hanno dato il via al loro sogno, cominciando a muovere i primi passi per una produzione artigianale nel comune di Santa Venerina, all’interno dell’antica distilleria “Cavalier Giuffrida” di Mastro Mariano.

“Dopo il nostro inizio non sono mancate le sfide da affrontare, basti pensare alla pandemia, ma non ci siamo mai scoraggiati. Nel 2022 abbiamo dato tanto, sforzandoci di essere presenti in eventi mirati e dinamici – racconta Alessandro Malfitana -. Il nostro Volcano Gin ha girato un po’ l’Italia da Nord a Sud fino alla fiera artigianale di Milano, che si è conclusa poco tempo fa. Quando ci hanno contattato per proporci di diventare Official Supplier di Casa Sanremo - Banca Ifis un enorme sentimento d’orgoglio ci ha travolto. Per noi è motivo di grande soddisfazione essere accostati alla più importante manifestazione sulla musica italiana. Noi viviamo in un posto unico al mondo, siamo sempre connessi al suono della nostra Mamma Etna. I suoi rumori, il suo sibilare, le sue continue vibrazioni sono frequenze altissime che creano energia. Pensiamo di portare la sua anima nel nostro Gin e quindi anche a Casa Sanremo – Banca Ifis, perfino attraverso quel fiore giallo che ne caratterizza il paesaggio e che è presente nella nostra ricetta: la ginestra, che cresce tra le sciare e le pietre nere del vulcano. La raccogliamo manualmente accanto alle bacche di ginepro e al finocchietto selvatico”.

E così Volcano il gin ufficiale di “Casa Sanremo Banca Ifis” entra nelle zone Food Arena, Garden e Lounge. E diviene protagonista nell’American Bar, dove sarà proposta una drink list creata dal mixologist siciliano Andrea Franzò. Al Festival anche un omaggio particolare con un signature cocktail pensato ad hoc. Un tributo al grande maestro etneo Franco Battiato, che si chiamerà “Essere Speciale”, a base di Gin, Sciroppo ai fiori, Lampone e Cedrata. “Nella ricetta oltre alla presenza del nostro Volcano Gin e dei limoni siciliani vi è uno sciroppo a base di fiori – spiega Malfitana -, omaggio ad uno dei simboli più importanti della città di Sanremo. Il nome del cocktail è invece dedicato ad un estratto del testo della famosa canzone di Battiato: “La cura”.

