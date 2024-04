Caltanissetta, a Casa Rosetta formazione scientifica per la prevenzione della droga

Caltanissetta

A Casa Rosetta un’intensa mattina di formazione si è tenuta nella sede centrale dell’associazione in contrada Bagno. Il tema “La prevenzione basata sull’evidenza scientifica. Gli Standard Europei della Qualità della Prevenzione” è stato trattato da Rachele Donini, psicologa, psicoterapeuta dirigente del Serd Asl 2 di Savona, che ha contribuito alla realizzazione del “European drug prevention quality standard” e alla realizzazione del “Curriculum europeo di prevenzione (Eupc), due protocolli internazionali di intervento professionale sulla prevenzione della droga. Donini è una formatrice accreditata dall’Osservatorio europeo delle tossicodipendenze di Lisbona e ne cura la diffusione a livello internazionale.

L’iniziativa

A condurre il tema anche Adele Emanuela Cutaia, psicologa clinica, coordinatrice dell’Area dipendenze patologiche e supervisore del programma terapeutico residenziale dell’Associazione Casa Rosetta, che da tempo collabora con la Fict (Federazione italiana delle comunità terapeutiche) in attività di ricerca e analisi, oltre ad essere docente di Psicologia delle dipendenze e di Psicologia sociale e di comunità nel corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione dell’Istituto don Sorce, affiliato alla Pontificia facoltà Auxilium di Roma. Cutaia conduce da anni le attività di promozione e tutela della salute per la prevenzione dell’uso di sostanze in adolescenti.

I partecipanti

Tra i numerosi partecipanti anche due classi del Pcto del Liceo scienze umane “Manzoni Juvara” di Caltanissetta, accompagnate dalle insegnanti, e gli studenti di Scienze dell’educazione dell’istituto Don Sorce; presenti anche i giovani del Servizio civile e gli operatori di Casa Rosetta che si occupano di prevenzione e trattamento delle dipendenze patologiche. Una giornata durante la quale si è compresa l’importanza della prevenzione e di azioni che mirano a proteggere e migliorare il benessere della società e del singolo, a proteggere e promuovere la salute pubblica, a offrire un elevato livello di sicurezza e benessere a buona parte della popolazione e ad aumentare l’alfabetizzazione sanitaria. Interventi che si devono basare sia sugli Standard europei per la prevenzione che sul Curriculum europeo di prevenzione – l’Eupc – progettato per formare professionisti coinvolti nella definizione di decisioni, opinioni e politiche di prevenzione in Europa nella prevenzione scientifica dell’uso di sostanze.