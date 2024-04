Catania, discarica a cielo aperto in stabile privato in centro storico: denuncia di Riccardo Pellegrino

Ambiente

Il consigliere comunale ha chiamato sul posto i vigili del fuoco e la Polizia municipale che hanno proceduto al sequestro dell'area

Sono stati alcuni residenti di via Adamo, una traversa di via della Concordia (zona Acquicella), a contattare il consigliere comunale di Catania Riccardo Pellegrino che ha raccolto l’invito e si è recato di persona a constatare quanto gli è stato segnalato. Una discarica a cielo aperto, anche con rifiuti pericolosi, nell’ampio spiazzo esterno di un edificio privato: questo lo scenario che il consigliere si è trovato di fronte. Pellegrino ha chiamato, a sua volta, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale, oltre che un consigliere della Municipalità competente per territorio, e a quel punto si è proceduto al sequestro dell’area.

