George Clooney è in Italia insieme ad Adam Sandler per girare un film diretto da Noah Baumbach. Il divo di Hollywood ha compiuto gli anni ieri – 6 maggio – e i fan hanno richiamato la sua attenzione per fargli gli auguri. L’attore ha ringraziato i fan e ha risposto in italiano: «Sono vecchio!».

