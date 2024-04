“Esserci sempre”, a Catania prove generali per la Festa della polizia

il 172° anniversario

Le iniziative in programma al Teatro Massimo e in piazza Vincenzo Bellini

Prove generali, a Catania, per la Festa della polizia in programma mercoledì 10 aprile. Dalle 10.15, si svolgerà la celebrazione del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, al Teatro Massimo Bellini, dove le donne e gli uomini della polizia ricorderanno l’impegno, il sacrificio e l’incessante lavoro nella lotta alla criminalità e nella prevenzione dei reati, per la sicurezza di tutti i cittadini. Saranno, inoltre, allestiti degli stand espositivi a partire dalle 9 nella antistante piazza Vincenzo Bellini dove i cittadini potranno interagire con il personale di polizia. Durante la cerimonia verranno premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di polizia giudiziaria e altri che, avendo preso parte a operazioni di soccorso pubblico, sono stati insigniti di onorificenze al valor civile.

