Catania, l'ex prefetto Piero Mattei è il nuovo commissario straordinario del Comune

E’ l’ex prefetto Piero Mattei, 78 anni, il nuovo commissario straordinario del Comune di Catania. La Regione - dopo avere nominato Federico Portoghese e avere poi chiesto un parere sui requisiti in suo possesso- ha, infatti, avviato la procedura di revoca dell’incarico di Portoghese. Mattei, originario di Pietrasanta in provincia di Lucca, ha prestato servizio nelle prefetture di Enna, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria (come Alto commissariato antimafia), Salerno, Oristano, Crotone e Vicenza.

Pubblicità

Il provvedimento di revoca di Portoghese e contestualmente di nomina del nuovo commissario Mattei sarà firmato nelle prossime ore, ma la notizia è stata confermata dall’ assessorato regionale degli Enti locali. Mattei sarà alla guida del Comune per pochi mesi, fino alle prossime elezioni amministrative.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA