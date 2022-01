Colpo da 130 mila alla banca mentre si ricaricava il bancomat: tre arresti

Tre persone sono state arrestate dalla polizia per il colpo alla Banca Sella del 21 aprile scorso. In carcere, su ordine del gip del Tribunale di Catania e su richiesta della Procura etnea, sono finiti Davide Di Paolo di 44 anni, Francesco Scalia di 42 anni e Orazio D’Agata di 55 anni.

I tre sono accusati di aver commesso, in concorso tra loro, la rapina alla filiale della “Banca Sella” lo scorso 15 aprile 2021. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile – Squadra Antirapine. I tre armati e travisati, avevano fatto irruzione all’interno della banca, attraverso una delle porte di emergenza, preventivamente manomessa nel momento in cui erano in corso le operazioni di ricarico del bancomat. Il bottino era stato di 130.000 euro. Ad incastrare i tre l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della banca nonché di quelli presenti lungo le vie di fuga utilizzate dai rapinatori con motocicli provento di furto, consentendo così di indirizzate le indagini nei confronti degli indagati.

