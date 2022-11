Le temperature scendono di qualche grado in questo primo weekend di novembre ed ecco che l'Etna ci regala la prima neve di stagione. Fotografato da più versanti il vulcano con la cima innevata in queste ore sta diventando virale sul web con le foto postate soprattutto su Fb. Si tratta di una neve che forse non è destinata a resistere dal momento che dalla prossima settimana, in Sicilia, è attesa una nuova "novembrata".

Foto da Fb

