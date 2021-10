Maltempo Catania: danni alle strutture sportive, principio di assideramento per 3 atleti

Tre atleti stranieri che partecipavano a un torneo internazionale di canoa-polo al porto di Catania mentre sulla città si è abbattuto un violento temporale sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per un principio di ipotermia. Notevoli i danni alle strutture di accoglienza della manifestazione sportiva e ad i campi gara in acqua. Gli atleti sono stati trasferiti con un pullman dell’Aereonautica militare alla struttura della Vecchia dogana e poi trasferiti in albergo.

Sono state diverse le strutture sportive danneggiate a Catania e provincia dal maltempo: in città campi sportivi anche privati e a Cannizzaro, frazione di Aci Castello, è stato completamente divelta la copertura del PalaCannizzaro.

Diverse le strade allagate come fiumi a Catania, come in via Domenico Tempio, e alberi divelti, come sull'asse dei servizi. Fortemente impegnati nei soccorsi le forze dell’ordine, la protezione civile, regionale e comunale, e i vigili del fuoco.

Tre turisti francesi sono stati colti impreparati dall’improvviso temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Catania e provincia mentre stavano facendo un’escursione sull'Etna, nella zona di Piano Provenzana. A metterli in salvo tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano. Sempre sull'Etna, in mattinata, prima del maltempo, tecnici del Sass hanno soccorso un uomo colto da malore, che insieme al figlio stava effettuando un’escursione nei sentieri nella zona del Rifugio Citelli del vulcano.



