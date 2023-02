Migranti, a Catania social farm per dire no al caporalato

A Catania alcuni migranti producono ortaggi in mezzo ettaro di orto sociale tra il litorale della Plaia e la Zona Industriale messo a disposizione dall’Istituto tecnico agrario "Filippo Eredia" e nei prossimi mesi gestiranno due start-up con l’obiettivo di farle crescere in autonomia e a lungo termine. L’iniziativa, che genera imprenditorialità, accoglienza e inclusione socio-lavorativa di persone provenienti da Paesi terzi, vuole contrastare il caporalato, la diffusione di economia sommersa, lavoro nero e discriminazione. Il gruppo già attivo ha avuto l’opportunità di essere formato per entrare a far parte di una rete forte e qualificata costituita da partner pubblici e privati: al loro fianco ci sono istituzioni educative come il Centro Per l'istruzione degli adulti Catania 2, che è soggetto capofila, l'Istituto tecnico agrario Eredia, la Cisl, la Coldiretti, la cooperativa dei salesiani COL, il Consiglio italiano per i rifugiati. Le fattorie in via di sviluppo oggi contano 10 mila cespi tra lattughe, broccoli, sedano, cavoli, ai quali si aggiungono un campo di piselli e fave e una coltivazione che, in condizioni metereologiche favorevoli, dovrebbe produrre complessivamente 12 quintali di patate.

Pubblicità

Saranno recuperate prossimamente anche delle serre che al momento versano in stato di abbandono. Il progetto è stato avviato a marzo del 2022. Il primo raccolto è previsto per l’inizio della prossima primavera. Il gruppo operoso giorno dopo giorno sta scoprendo i diritti del lavoro, le tecniche agrarie, le normative del settore, le logiche di gestione dei budget per la produzione e la commercializzazione di ortofrutta. Sarà costituita una cooperativa che offrirà ulteriore lavoro e concorrerà all’assegnazione dei fondi previsti dai bandi pubblici regionali, nazionali ed europei. Con il supporto di Coldiretti i prodotti raccolti entreranno nei mercati a chilometro zero di Catania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA