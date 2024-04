Sport in lutto: scontro fatale in moto sulla statale di Aci Castello: perde la vita ex portiere dell’Acireale Calcio a 5

l'incidente

L'incidente in via Livorno ad Aci Castello: la vittima aveva 29 anni

Scontro fatale ieri a tarda sera lungo la statale che collega Acitrezza con Aci Castello: Gaetano Fiamingo, 29 anni di Acireale ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in via Livorno, in territorio di Aci Castello. Pesante l’impatto tra una moto e un auto (non tra due moto come inizialmente appreso) si sono scontrate per cause ancora da accertare. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Stazione di Aci Castello e della Compagnia di Acireale.