Siulp Catania, Associazione ”Il Cuore di Raffaele”, e il ”Leo Club Catania Val Dirillo” insieme per la prevenzione cardiaca

Comunicati Stampa

Il Leo Club Catania Val Dirillo (Associazione giovanile Lions International), S.I.U.L.P di Catania (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) e l’associazione ”Il Cuore di Raffaele” uniscono le forze in un progetto sportivo di grande valore sociale. Il torneo di Padel ai Campi 21 Padel Arena non solo promuoverà la pratica sportiva, ma avrà come obiettivo principale la sensibilizzazione sulla prevenzione cardiaca. L’iniziativa prevede non solo la promozione di uno stile di vita sano attraverso lo sport, ma anche l’acquisto di un defibrillatore che sarà donato alla cittadinanza catanese. Questo strumento salvavita sarà installato in Piazza Giovanni Verga (CT), rendendo il cuore pulsante della città anche un luogo più sicuro per tutti. Il Presidente del Leo Club Catania Val Dirillo, Gabriele Spampinato, commenta entusiasta: “Siamo fieri di essere tra gli organizzatori di un’iniziativa così importante per la nostra comunità. La prevenzione cardiaca è un tema fondamentale e attraverso il nostro impegno vogliamo contribuire a rendere Catania un luogo più sicuro e consapevole della salute di tutti i suoi cittadini, affinchè eventi spiacevoli possano verificarsi sempre meno. Per tale motivo abbiamo intenzione di proporre eventi sportivi come questo anche negli anni avvenire al fine di garantire la continuità dell’impegno del club nel migliorare la salute e il benessere della comunità. Ringraziamo inoltre il S.I.U.L.P e Il Cuore di Raffaele per il supporto che fornirà attraverso corsi gratuiti di rianimazione cardiopolmonare e l’uso di defibrillatore”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA