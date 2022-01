Congedo Covid per genitori fino a marzo, anche per chi fa smart working

L’Inps dà le indicazioni sulla presentazione delle domande per il congedo Covid per i genitori lavoratori con figli contagiati, in quarantena o comunque in dad per la presenza di positivi in classe. Con un messaggio l'Istituto ricorda che la misura estesa fino al 31 marzo 2022 riguarda i genitori con un rapporto di lavoro dipendente ma anche quelli iscritti nelle gestioni degli autonomi o alla gestione separata purché siano conviventi con il figlio. Si può chiedere per i figli minori di 14 anni ma il limite di età cade nel caso di disabilità in situazione di gravità accertata. Si può chiedere anche se si è in smart working (ovviamente in quei giorni non si lavora) e se l’altro genitore è in malattia o in ferie. Si può chiedere anche se l’altro genitore è in congedo di maternità purché sia per un figlio diverso. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Il congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, spiega l’Inps, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da Covid, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa alla quale appartiene il genitore che chiede il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La domanda di congedo Covid deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di «Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata», se si è in possesso di credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS); si può utilizzare il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); infine si può chiedere tramite gli Istituti di patronato.



