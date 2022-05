Coronavirus, il bollettino dell'8 maggio: in Sicilia 2.288 nuovi casi e altri 9 morti

Mentre i virologi prevedono un'ondata autunnale di Covid con le contagiosissime varianti Omicron 4 e 5 pronte a diventare prevalenti, i dati quotidiani sull'andamento della pandemia continuano a lasciare spazio a un cauto ottimismo per una stagione estiva senza particolari problemi e restrizioni. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 2.288 nuove infezioni da coronavirus (su 16.929 tamponi) e sono stata comunicate dalla Regione siciliana altre 9 vittime. Numeri in linea con quelli di ieri quando i nuovi casi erano stati 2.771 (su 17.709 tamponi) e i morti 14. Il tasso di positività scende al 13,5% ieri era al 15,6%.

A livello nazionale, la Sicilia però oggi si ritrova al quinto posto in Italia per incremento dei nuovi casi (ieri al settimo), dopo Campania (+3.967), Lazio (+3.278), Veneto (+3.141) ed Emilia Romagna (+3.077).

A livello regionale, sono invece le province delle tre grandi città siciliane quelle in cui si concentrano i nuovi positivi. Ecco la suddivisione dei contagi odierni provincia per provincia:

Palermo 573

Catania 537

Messina 528

Siracusa 240

Trapani 229

Agrigento 216

Ragusa 213

Caltanissetta 146

Enna 30

Sul fronte ospedaliero, in lieve calo i ricoveri in area medica, stabili quelli in Terapia intensiva. Ma vediamo il dettaglio: sui 113.164 siciliani attualmente positivi (404 in più di ieri), 112.410 sono in isolamento domiciliare, 714 sono ricoverati con sintomi in reparti ordinari Covid (-9 rispetto a ieri) e 40 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (2 in più di ieri) con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4). I guariti/dimessi delle ultime 24 ore sono stati 2.299, mentre il totale dei decessi con i 9 comunicati oggi è arrivato a 10.697.

IN ITALIA

Sono 30.804 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.522. Le vittime sono invece 72, rispetto a ieri 41 in meno. Sono 1.119.914 le persone attualmente positive al Covid, 11.450 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.798.998 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.489. I dimessi e i guariti sono 15.514.595, con un incremento di 42.603 rispetto a ieri.

Sono 203.454 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 305.563. Il tasso di positività è al 15,1%, in aumento rispetto al 13,2% di ieri.

Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.655, ovvero 160 in meno rispetto a ieri.

