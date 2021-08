Coronavirus, il bollettino del 26 agosto: in Sicilia 1.097 nuovi casi e altri 15 morti

Anche nel bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza Covid-19 la Sicilia continua a mantenere i suoi numeri da zona gialla, passaggio che ufficialmente verrà decretato domani ma che oramai è chiaro da giorni visto il continuo aumento di contagi, ricoveri e decessi. Oggi però si registra un lieve calo. E cosi dopo i 1.409 casi di ieri (su 21.519 tamponi processati), oggi l'aggiornamento parla per l'Isola di 1.097 nuove infezioni da Sars-CoV-2 (su 17.082 test effettuati) e di 15 morti (ieri le vittime erano state 9) portando il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 6.274. L’incidenza scende al 6,4% ieri era al 6,5%.

Nonostante l'odierno calo riportato dal bollettino di oggi, la Sicilia resta prima in Italia per nuovi positivi, unica regione ad avere un incremento a quattro cifre che come detto la porterà a finire l'estate in zona gialla a partire dalla prossima settimana.

Con i nuovi 1.097 casi gli attuali positivi in Sicilia sono arrivati a 25.255, un'enormità se si pensa che la seconda regione in Italia per attuali positivi è il Lazio che ne ha 15.790. Nell'Isola ci sono 25.255 pazienti in isolamento domiciliare (ieri erano 24.653), 752 pazienti ricoverati con sintomi in ospedale (ieri erano 751), 103 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 102) con 9 nuovi ingressi in Rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6).

Il totale dei casi di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia è arrivato invece a 269.670, e sono 237.286 i guariti con 478 pazienti "dimessi" nelle ultime 24 ore.

Ecco poi la suddivisione dei nuovi casi a livello provinciale: Palermo 254, Catania 231, Messina 35, Siracusa 139, Ragusa 12, Trapani 131, Caltanissetta 96, Agrigento 84, Enna 115.

In Italia

Sono 7.221 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.548. Sono invece 43 le vittime in un giorno, in diminuzione rispetto alle 59 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.509.611, i morti 128.957. I dimessi e i guariti sono invece 4.243.597, con un incremento di 5.839 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 137.057 con un incremento di 1.333 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 220.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 244.420. Il tasso di positività è del 3,27%, in leggero aumento rispetto al 3,09% di ieri.

Sono 503 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, quattro in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.059, 36 in più rispetto a ieri.

