Coronavirus, il bollettino del 29 agosto: in Sicilia 1.369 nuovi casi e altre 10 vittime

Nella Sicilia che si appresta a diventare zona gialla la circolazione del coronavirus è ancora diffusa, molto diffusa a giudicare dagli ultimi numeri. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.369 nuovi casi di Covid-19 (su 13.506 tamponi processati dal sistema sanitario regionale) e ci sono state purtroppo altre 10 vittime. Ieri c'erano stati 1.139 casi (su 20.116 test) e 19 morti.

La Sicilia resta ampiamente prima in Italia per nuovi contagi, per attuali positivi, per ricoveri ordinari e ricoveri in terapia intensiva e per decessi. Numeri davvero impressionanti quelli siciliani dove gli ospedali stanno tornano al collasso e lo spettro della zona arancione comincia ad aleggiare ancor prima dell'entrata in vigore della zona gialla che ricordiamo sarà ripristinata da domani. Ma d'altronde basta pensare che oggi la seconda regione per nuovi casi è l'Emilia Romagna con 605 (meno della metà della Sicilia) e ha fatto 22.514 tamponi (il doppio della Sicilia). Proporzioni che rendono l'idea di quanto il virus sia presente in questo momento nella popolazione isolana che resta anche la meno vaccinata d'Italia. In Sicilia l’incidenza nelle ultime 24 ore è risalita al 10% (ieri era al 5,7%), in Italia è al 2,67.

I nuovi 1.369 casi siciliani portano gli attuali positivi dell'Isola a 27.424 (ieri erano 26.929), di cui 26.510 in isolamento domiciliare, 806 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 798), 108 ricoverati gravi in Terapia Intensiva (ieri 104) con 10 ingressi nelle ultime 24 ore (anche ieri erano stati 10).

Il totale dei casi di coronavirus dall'inizio della pandemia è arrivato invece a quota 273.859 (ieri erano 272.490), le guarigioni sono arrivate a 240.121con ben 864 pezienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, mentre i morti in totale con gli ultimi 10 sono 6.314.

A livello provinciale gli ultimi 1.369 casi risultano così suddivisi: Palermo 343, Catania 259, Messina 146, Siracusa 195, Ragusa 212, Trapani 70, Caltanissetta 73, Agrigento 61, Enna 10.

In Italia

Sono 5.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 6.860. Sono invece 37 le vittime in un giorno, rispetto alle 54 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.530.246, i morti 129.093. I dimessi e i guariti sono invece 4.260.106, con un incremento di 4.298 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 141.047, con un incremento di 1.619 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 223.086 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.464. Il tasso di positività è del 2,67%, rispetto al 2,34% di ieri.

Sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 44. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133, 22 in più rispetto a ieri.

