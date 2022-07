Covid, bollettino del 5 luglio: in Sicilia il virus ha ripreso a galoppare con 9.993 nuovi casi

Impennata rispetto a ieri di nuovi positivi da Covid in Sicilia a fronte di 29.849 tamponi processati, secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente erano 3.140. Il tasso di positività sale fino a quasi il 33,5% rispetto al 22,6% del giorno precedente. La Sicilia è sempre al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 105.639 con un aumento di 7.030 casi. I guariti sono 3.691 mentre 14 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.245. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 941, anche oggi 38 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 38, tre in più rispetto al giorno prima.

I casi di contagio nelle singole province:

Palermo: 323.037 (1958)

Catania: 284.489 (2316)

Messina: 188.065 (1175)

Siracusa: 122.428 (1368)

Agrigento: 104.879 (1225)

Trapani: 101.137 (776)

Ragusa: 96.555 (796)

Caltanissetta: 76.820 (600)

Enna: 37.751 (521).

IN ITALIA: Sono 132.274 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 36.282. Le vittime

sono invece 94, 35 in più rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 464.732 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 28,4%, stabile rispetto al 27,9% di ieri. Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.003, 355 in più di ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.087.272, in continua crescita negli ultimi giorni. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 18.938.771 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.698. I dimessi e i guariti sono 17.682.801, con un incremento di 64.828.



