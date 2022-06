Covid, il bollettino del 29 giugno: in Sicilia altri 5.832 casi, 5 morti e ricoveri ancora in salita

Il covid, nonostante il caldo, non sembra arretrare e anzi prosegue a diffondersi in Sicilia. E’ il quadro allarmanete che emerge dal bollettino del 29 giugno emesso dal ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati 5.832 (ma la Regione ha inserito anche 1296 contagi dei giorni precedenti al 28 giugno) con 26.850 tamponi. Il tasso di positività si attesta sul 21,7% mentre ieri era schizzato al 27,6% per via degli oltre 6 mila nuovi casi e gli oltre 23 mila tamponi. I morti indicati nel bollettino sono 5 (ma 4 sono dei giorni precedenti) e il totale delle vittime del virus in Sicilia sale a 11.188 persone.

Il numero dei ricoverati torna sopra quota 800: in ospedale per cause legate al covid ci sono 801 persone (+15), delle quali 772 in area medica (+13) e 29 in terapia intensiva (+2) con due nuovi ingressi. Le persone dichiarate guarite sono state 2.848 e così il totale delle persone attualmente positive in Sicilia sale a quota 76.071 (+4.275).

LE PROVINCE. Boom di casi nel Catanese.

Palermo: 311.983 casi complessivi (1855 nuovi casi)

Catania: 274.227 (2065)

Messina: 182.275 (814)

Siracusa: 118.312 (633)

Agrigento: 101.033 (514)

Trapani: 98.153 (419)

Ragusa: 93.641 (474)

Caltanissetta: 74.945 (233)

Enna: 36.563 (121)

IN ITALIA. Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.555. Le vittime sono invece 60, in lieve calo rispetto alle 69 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 357.210 tamponi con il tasso di positività schizza al 26,36%, rispetto all’11,6% di ieri. Sono invece 248 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.254, ovvero 219 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 835.213, quindi 61.763 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.438.877 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.294. I dimessi e i guariti sono 17.435.370, con un incremento di 33.632.

