Covid, la pandemia è davvero alle spalle? Ecco i numeri che ci fanno sperare

La pandemia è davvero alle spalle? Al di là dei nuovi contagi il cui numero resta ancora piuttosto alto altri – e forse più importanti – indicatori sembrerebbe andare verso questa direzione. Il tasso di occupazione in terapia intensiva in Italia è infatti sceso al 3,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 aprile) rispetto al 4,2% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 aprile). Scende anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale: si fissa al 15,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 28 aprile) rispetto al 15,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 aprile) di sette giorni fa. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Anche l’rt è sceso al di sotto della soglia epidemica: il valore dell’indice di trasmissibilità Rt è passato da 0,96 a 0,93 mentre l’incidenza dei casi Covid per 100mila abitanti sale lievemente a 699 da 675. Nel periodo 6-19 aprile 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato dunque pari a 0,93 (range 0,90-1,04), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (Rt=0,93). Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

