Covid, il bollettino del 14 ottobre: in Sicilia 270 nuovi casi, 6 morti e ricoveri ancora in calo

Altri 270 casi e 6 morti. E’ questo quanto emerge dal bollettino covid del 14 ottobre per la Sicilia. Il ministero della Salute ha infatti rilevato altri 270 nuovi contagi mentre le vittime siciliane arrivano, con i 6 morti delle ultime 24 ore, a quota 6.921.

In ospedale ci sono complessivamente 332 persone in netto calo rispetto alle 355 di ieri. Ma calano solo i ricoveri in area medica (sono 291 contro i 314 di ieri) e resta stabile l’occupazione dei posti in terapia intensiva (41 come ieri ma con 3 nuovi ingressi). I tamponi processati sono stati solo 11.493 contro gli oltre 17 mila di ieri e il tasso di positività sale così al 2,34% contro l’1,75% di ieri.

I guariti sono stati 783 e dunque al momento in Sicilia ci sono 8.770 persone positive.

PROVINCE.

Palermo: 84.112 casi complessivi dall'inizio della pandemia (29 nuovi casi)

Catania: 76.195 (94)

Messina: 34.402 (76)

Siracusa: 23.790 (39)

Trapani: 19.838 (5)

Ragusa: 19.834 (6)

Caltanissetta: 17.870 (15)

Agrigento: 17.385 (6)

Enna: 9.310 (0)

ITALIA. Sono 2.668 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.772. Sono invece 40 le vittime in un giorno, ieri erano state 37.



Sono 324.614 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 278.945. Il tasso di positività è allo 0,82%, in calo rispetto all’1% di ieri.

Sono 359 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri,

secondo i dati del ministero della Salute sono 22 (ieri 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.479, rispetto a ieri sono 73 in meno.





