I contagi si assestano sotto i 500 casi, nelle ultime 24 ore sono stati 414

Sono stati 414 i nuovi casi di contagio da Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi sale, quindi, a 294.565, con 19.233 casi attuali.

Sono stati 17.969 i tamponi processati. L’incidenza cala al 2,3% (ieri era al 2,7%). L'isola scende al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri, dietro al Veneto con 509 casi e Lombardia con 450.

Decremento anche per gli attuali positivi - come detto 19.233 - con 1206 casi in meno. I guariti sono 1.602 mentre purtroppo si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.741. Sul fronte ospedaliero sono adesso 696 i ricoverati, 40 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 92, 2 in più rispetto a ieri.

La mappa dei casi nelle diverse province è la seguente:

Palermo: 82.823 (77 i casi in incremento)

Catania: 73.183 (113)

Messina: 33.463 (11)

Siracusa: 22.681 (90)

Ragusa: 19.451 (41)

Trapani: 19.274 (26)

Caltanissetta: 17.565 (11)

Agrigento: 17.031 (29)

Enna: 9.094 (16)

