Agenti aggrediti all’Ucciardone di Palermo

Penitenziaria

La denuncia del segretario regionale del sindacato Cnpp, Maurizio Mezzatesta

«Agenti contusi durante una rissa tra detenuti che è avvenuta nella terza sezione del carcere Ucciardone di Palermo, dove un è stato aggredito per sottrargli le chiavi e compiere una spedizione punitiva contro un altro detenuto». Lo denuncia il segretario regionale del sindacato Cnpp, Maurizio Mezzatesta.«L’agente della sezione, a cui sono state tolte le chiavi, è stato aggredito insieme a un sovrintendere e a un altro agente, intervenuti per ristabilire l’ordine – aggiunge Mezzatesta – . Anche questa volta il peggio è stato evitato grazie alla professionalità del personale. Esprimo massima solidarietà e gli auguri di pronta guarigione al personale ferito». Gli agenti trasportati in ospedale sono stati dimessi con prognosi dai 7 ai 15 giorni.

