Alla fine di una relazione sentimentale arriva la rissa: 4 denunciati a Pachino

Polizia

Sorpresi mentre si picchiavano in strada con un bastone

Agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato quattro uomini per rissa: si stavano picchiando in strada con dei bastoni di legno. Il violento litigio sarebbe scaturito dalla fine della relazione sentimentale tra uno dei denunciati, un 56enne, e la sua ex. Alla rissa hanno preso parte anche un trentenne, figlio del 56enne, e il fratello e il figlio della donna, rispettivamente di 48 e 24 anni. I quattro indagati hanno fatto tutti ricorso alle cure mediche per ecchimosi, contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo.

