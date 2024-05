Catania, valigia sospetta vicino alla facoltà Economia: c’erano solo indumenti

FALSO ALLARME BOMBA

Gli artificieri della polizia sono intervenuti dopo la segnalazione del bagaglio abbandonato. Corso Italia transennato.

Una valigia abbandonata vicino al marciapiede del controviale di Corso Italia, all’altezza del Palazzo delle Scienze che è sede della facoltà di Economia dell’Università di Catania, ha preoccupato studenti, prof e residenti. Così è scattata la segnalazione al 112 Nue. La sala operativa della Questura ha inviato delle volanti e gli artificieri che hanno effettuato le operazioni di rito. Prima è stata fatta la radiografia che aveva già dato esito negativo. E poi con il robot in ausilio ai poliziotti del nucleo la valigia è stata fatta brillare. All’interno c’erano solo indumenti. Per ragioni di sicurezza la zona è stata transennata per impedire l’accesso a pedoni e automobilisti fino a quando l’allarme bomba non è rientrato.

