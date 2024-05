Bimbo di 7 anni scappa da ristorante a Catania, ritrovato dai carabinieri

LIETO FINE

A lanciare l’allarme era stata la mamma impaurita che al 112 aveva detto che il figlioletto si era allontanato dal locale in un momento di distrazione sua e del marito

Tanta paura a Catania per un bambino di 7 anni che si era allontanato dal ristorante dov’era con i genitori e che è stato ritrovato dai Carabinieri dopo una mezz’oretta mentre passeggiava spaesato a un chilometro di distanza. E’ accaduto ieri.

A lanciare l’allarme da un ristorante di piazza Borsellino è stata la mamma impaurita che al 112 ha detto che il figlioletto si era allontanato dal locale in un momento di distrazione sua e del marito.

I carabinieri, ricevuta la descrizione del piccolo, hanno dato il via alle ricerche concentrando tutte le autoradio, le pattuglie in moto e i colleghi del reparto a cavallo nella zona fino a quando è giunta una telefonata al 112 che ha segnalato la presenza di un bambino che passeggiava tra via Plebiscito e via Garibaldi.