Blitz “Athena” a Paternò, i clan “coabitavano” per spartirsi i guadagni delle aste giudiziarie

Mafia

Due in particolare le cosche coinvolte nell'inchiesta della Procura di Catania, i Morabito-Rapisarda e gli Assinata

Avrebbero “coabitato” per spartirsi i guadagni derivanti dal controllo a Paternò delle aste giudiziarie i clan storicamente contrapposti dei Morabito – Rapisarda, riconducibile al clan catanese ‘Laudani, e quello degli Assinata, articolazione territoriale della famiglia di cosa nostra catanese Santapaola Ercolano. Le due cosche, secondo la Procura di Catania, sarebbero spartiti i guadagni. E’ quanto emerso dalle indagini sfociate stamane nell’operazione denominata “Athena” dei Carabinieri del comando provinciale etneo e della compagnia di Paternò che hanno seguito un’ordinanza di misure cautelari per 17 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, turbata libertà degli incanti con l’aggravante del metodo mafioso. I particolari dell’operazione sono stati resi noti durante una conferenza stampa.