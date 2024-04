Catania, concorsopoli all’Università: i pm chiedono condanne da 2 a 10 anni per 39 imputati

Maxi Processo

La requisitoria dei sostituti procuratori. Ci sono anche 12 richieste di assoluzione.

Si è conclusa la requisitoria dei pm Raffaela Vinciguerra e Santo Di Stefano del maxi processo sulla concorsopoli all’ateneo catanese. Nei confronti dei 51 imputati i sostituti procuratori hanno chiesto alla Seconda sezione penale del Tribunale di Catania 39 condanne e 12 assoluzioni. Le richieste di pena sono pesantissime: da 2 a 10 anni. Sono servite due udienze all’aula bunker di Bicocca e quasi dieci ore per poter esaminare l’apparato probatorio delle decine di capi d’imputazione che riguardano (a vario titolo) corruzione, turbativa d’asta e abuso d’ufficio. L’inchiesta da cui è scaturito il processo è quella condotta dalla Digos della Questura e coordinata dai pm Marco Bisogni (che poi è stato eletto al Csm), Vinciguerra, Di Stefano e il procuratore aggiunto Agata Santonocito.

Lo tsunami dell’inchiesta

La chiamarono operazione “Università Bandita”. Quando scattò, nel 2019, portò uno tsunami all’interno dell’Ateneo con le dimissioni dell’allora rettore Francesco Basile e la programmazione di nuove elezioni universitarie. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni sarebbero stati predisposti a tavolino una serie di bandi e di assegnazioni di cattedre. I concorsi insomma sarebbero stati cuciti su misura al candidato già prescelto. E in questa indagine è finito anche l’ex rettore Giacomo Pignataro e diversi ex direttori di dipartimento.

Le richieste di pena

I pm hanno chiesto una condanna a 10 anni e 8 mesi per Basile e 4 anni per Pignataro. In un secondo filone investigativo che poi è stato unificato al principale sono rimasti coinvolti anche l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco e l’assessore comunale Orazio Licandro, per entrambi la pena chiesta dai due sostituti è di 3 anni e 6 mesi. Nella lista degli imputati anche l’ex procuratore Enzo D’Agata (chiesti 3 anni) e la figlia Vania (chiesti 5 anni).

Tutte le richieste di pena dei pm

Le richieste di pena dei pm: Francesco Basile 10 anni e 8 mesi, Giuseppe Barone 4 anni, Michela Cavallaro 5 anni e 1.500 euro di multa, Filippo Drago 7 anni e 10 mesi, Giovanni Gallo 7 anni, Carmelo Monaco 7 anni, Roberto Pennisi 4 anni e 1.200 euro di multa, Giacomo Pignataro 4 anni e 1.200 euro di multa, Giuseppe Sessa 3 anni e 900 euro di multa, Laura Ballerini 4 anni, Antonio Barone 3 anni e 900 euro di multa, Enzo Bianco 3 anni 6 mesi e 1000 euro di multa, Antonio Giuseppe Biondi 4 anni, Paolo Cavallari 4 anni, Vera D’Agata 5 anni e 6 mesi, Enzo D’Agata 3 anni e 900 euro di multa, Francesco Di Raimondo 3 anni e 900 euro di multa, Marcello Angelo Alfredo Donati 4 anni, Calogero Guccio 2 anni e 6 mesi e 600 euro di multa, Giuseppina La Vecchia 3 anni, Massimo Libra 4 anni, Orazio Licandro 3 anni e 6 mesi, Massimo Mattei 3 anni, Paolo Mazzoleni 4 anni e 1.000 euro di multa, Marco Montorsi 4 anni, Matteo Negro 4 anni e 1.000 euro di multa, Ferdinando Nicoletti 5 anni e 6 mesi, Maria Caterina Paino 3 anni e 6 mesi, Giuseppe Pappalardo 6 anni e 3 mesi, Pietro Pavone 4 anni e 1.000 euro, Vincenzo Perciavalle 4 anni e 3 mesi, Giovanni Puglisi 5 anni, Stefano Giovanni Puleo 4 anni, Maria Alessandra Ragusa 3 anni e 900 euro di multa, Romilda Rizzo 3 anni e 900 euro di multa, Salvatore Saccone 4 anni, Giovanni Schillaci 4 anni, Luca Vanella 5 anni, Giuseppe Vecchio 4 anni e 1.000 euro.

Le richieste di assoluzione