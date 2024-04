Catania, il sindaco Trantino multato dai vigili. Posta sui social verbale e bonifico: «In questa città non ci sono privilegiati»

LA CURIOSITÀ

Il primo cittadino: «Non possiamo interpretare i divieti a nostro piacimento»

Anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, finisce nelle maglie della polizia municipale etnea. Il primo cittadino di Catania ha infatti ricevuto una multa dai vigili urbani, l’ha pagata e ha postato il verbale e il bonifico sulla propria pagina Facebook.

«A seguito di un intervento della Polizia Locale da noi sollecitato – scrive il primo cittadino del capoluogo etneo – uno dei contravvenzionati, vedendomi vicino la pattuglia, con tono civile ma amareggiato mi ha detto “e io l’ho anche votata”. Gli ho spiegato che mi auguravo non mi avesse preferito perché la città rimanesse com’era, ma per sperare in un cambiamento che partisse dal rispetto delle regole, e mi è sembrato si sia convinto. Non intendiamo fare cassa aumentando le contestazioni di infrazioni – aggiunge Trantino – ma per migliorare Catania non possiamo interpretare i divieti a nostro piacimento. E se qualcuno pensa ci siano i privilegiati, sappia non ci saranno sconti per nessuno (neanche per il sindaco, se qualcuno dei suoi familiari si avvede tardivamente di avere acceduto in zona interdetta al traffico)».

