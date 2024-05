Coppia trovata morta in casa a Palermo: i vicini fanno scattare allarme

Indagini

Non si è esclude l'ipotesi dell'omicidio-suicidio

Marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Notarbartolo a Palermo. Sono stati i vicini di casa a chiamare i vigili del fuoco per una persona che stava male in casa. I pompieri aprendo la porta hanno trovato i corpi dei due coniugi. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte dei due. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Al momento non è escluso che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.