Depistaggio via D’Amelio, Contrada sentito come teste: il suo legale rinuncia al mandato

Processo

Il penalista parla di violazione della presunzione di innocenza e delle norme che stabiliscono che se ci sono elementi per ritenere dall’inizio che la persona da sentire possa assumere la qualità di indagato, l’interrogatorio debba avvenire in presenza di un legale

L’ex numero due del Sisde Bruno Contrada, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa (sentenza poi annullata dalla Corte di Giustizia Europea), è stato sentito come testimone nel nuovo filone di inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Una iniziativa che non è piaciuta al suo legale, l’avvocato Stefano Giordano che per questo ha rinunciato al mandato difensivo.