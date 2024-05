Infastidisce una donna e poi aggredisce il compagno con un cacciavite: nigeriano fermato a Catania con il taser

Polizia

La vittima dell’aggressione ha formalizzato una denuncia per minacce aggravate

Rivolge parole di apprezzamento a una donna e poi armato di un cacciavite aggredisce il compagno di quest’ultima che, infastidito, voleva farlo allontanare. E’ accaduto a Catania, in via Coppola. Protagonista un 25enne nigeriano che è stato bloccato con il taser da alcuni agenti di Polizia, che l’hanno arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per ricettazione di numerosi documenti e carte di credito.

Il nigeriano, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso diversi coltelli da cucina, cacciaviti, attrezzi vari e documenti personali di dubbia provenienza. La vittima dell’aggressione ha formalizzato una denuncia per minacce aggravate.