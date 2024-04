Ladri di…uova di Pasqua in un supermercato nel Catanese: arrestata coppia

fiumefreddo

Si tratta di una 33enne catanese, lui un 70enne domiciliato a Belpasso. Le indagini dei carabinieri dopo la denuncia del furto

Nell’Ambito dell’operazione “Pasqua e Pasquetta sereni”, disposto dal ComandoProvinciale Carabinieri di Catania su tutto il territorio etneo, con l’obiettivo di aumentare ilivelli di sicurezza e garantire in questo modo il sereno godimento delle vacanze pasquali,hanno arrestato una coppia, lei una 33 enne catanese, lui un 70 enne domiciliato aBelpasso, per furto aggravato in concorso.La vicenda da cui è scaturita l’operazione ha inizio qualche giorno fa, quando i titolari di unsupermercato di Fiumefreddo hanno cercato di venire a capo circa l’ammanco di uova diPasqua per bambini, prodotte da una nota azienda italiana, dagli scaffali della loro attivitàcommerciale, per un totale di quasi 400 €.Sospettando di essere probabilmente vittime delle continue visite di qualche ladro, inegozianti hanno così deciso di rivolgersi ai Carabinieri del locale Comando Stazione, iquali, ricevuta la denuncia di furto contro ignoti, hanno subito acquisito i filmati divideosorveglianza, raccomandando al personale del market di segnalare qualunquepresenza sospetta nel locale, per poter intervenire tempestivamente.I militari dell’Arma hanno dunque iniziato un minuzioso lavoro di osservazione dei videoloro forniti, durante il quale la loro attenzione è stata immediatamente attratta dal modusoperandi di una coppia che, nei giorni precedenti, si era presentata nel supermercatosempre alla stessa ora e, dopo aver girato nei vari reparti riempendo alcune buste di uovadi Pasqua, non era però mai passata alle casse, uscendo dalla struttura con unescamotage adoperando una porta non munita di sistema antitaccheggio.A quel punto, compresa la situazione, i Carabinieri hanno predisposto mirati servizi in“modalità discreta” per coglierli sul fatto. In effetti proprio il giorno dopo, all’ora prevista, lihanno visti come di consueto arrivare dalla loro posizione defilata.