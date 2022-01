Ancora sangue sulle strade etnee, 62enne in vacanza in Sicilia muore sulla SS114 ad Acireale

Ancora sangue sulle strade della provincia etnea dopo l'incidente che si è verificato ieri sulla Strada statale 385 Catania-Caltagirone in cui è morto un 30enne di Ramacca. Stavolta a perde la vita è stata una donna di 62 anni originaria di Modena, deceduta in un tragico incidente stradale autonomo oggi pomeriggio sulla Statale 114 nei pressi di Acireale.

Pubblicità

Il compagno, che era alla guida della vettura, una Toyota Rav 4, è rimasto ferito ed è stato trasferito al Policlinico di Catania. I due, si trovavano in Sicilia per trascorrere le vacanze natalizie. L’auto procedeva in direzione di Catania e per cause in fase di accertamento si è schiantata contro il muro che delimita un complesso edilizio che si affaccia sulla Statale.

L'urto è stato violentissimo e i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente stanno operando carabinieri, polizia e la polizia locale di Acireale che sta eseguendo i rilievi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA