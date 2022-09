Arrivi di migranti senza sosta a Lampedusa: a bordo di un barchino trovata una vittima

Sbarchi senza sosta a Lampedusa. Dopo gli oltre 550 migranti giunti ieri sull'isola con 12 diversi approdi, l'ultimo dei quali poco prima di mezzanotte con 123 tra bengalesi, egiziani e pakistani intercettati a bordo di un barcone, altre 239 persone sono riuscite a raggiungere oggi la più grande delle Pelagie.

C'era anche il corpo di un migrante, verosimilmente originario del Bangladesh, in uno dei barchini soccorsi la notte scorsa da militari della Guardia di finanza vicino a Lampedusa. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta affidando le indagini alla squadra mobile della Questura che interrogherà le persone che erano sull'imbarcazione con la vittima.

E’ un quarantenne, e non ha segni di morte violenta, l’uomo che è stato trovato privo di vita. Già prima della mezzanotte, ci sono stati diversi soccorsi da parte delle motovedette delle Fiamme gialle. Adesso la Squadra Mobile sta cercando di capire su quale imbarcazione fosse la vittima, e chi erano i suoi compagni di viaggio. La salma, nelle prossime ore verrà sottoposta ad ispezione cadaverica per confermare che non si è trattato di morte violenta.

Intanto l’hotspot di contrada Imbriacola è tornato a sfondare quota mille presenze a fronte di una capienza di 350 posti.

