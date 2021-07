E' di un morto il bilancio di un incidente stradale che si è verificato lungo la Strada Statale 193 "Di Augusta". Il traffico è al momento interrotto al traffico per consentire l'esecuzione di rilievi. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un mezzo pesante e un'autovettura.

