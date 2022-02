Catania, al casello di San Gregorio con 11 chili di droga: arrestato

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato 11 kg di marijuana e hashish ad alto potenziale stupefacente e hanno arrestato il corriere catanese di 53 anni che, peraltro è risultato percettore del reddito di cittadinanza.

L'uomo è stato fermato per un controllo e perquisito al casello autostradale di S. Gregorio mentre era alla guida della sua automobile. L’inizio delle operazioni di controllo, con la richiesta dei documenti identificativi, l'uomo ha da subito "rivelato" un certo nervosismo, circostanza che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche. La droga era contenuta in 4 buste sottovuoto, occultate nel vano dell’auto. L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto dell’uomo, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.



Gli ulteriori accertamenti, condotti dalla Guardia di Finanza, hanno inoltre consentito di appurare che la persona tratta in arresto, risultata senza stabile occupazione, era percettore del reddito di cittadinanza. Acquisita tale evidenza, è stato avviato l’iter per ottenere la revoca del sussidio.

