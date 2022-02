Fermati due corrieri della droga, avevano 6kg di cocaina in auto

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due corrieri della droga - Alberto Scarfone, 32 anni e Antonino Romano, 26 anni entrambi di Villa San Giovanni - e sequestrato 5,8 chili di cocaina, nascosta in una Fiat Panda fermata nello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione del capoluogo siciliano. Con il cane antidroga J-Az i militari hanno controllo la vettura trovando diversi involucri di plastica trasparente sottovuoto nascosti in un doppiofondo ricavato nel portellone posteriore dell’autovettura, con il carico cocaina. I due sono stati rinchiusi nel carcere «Pagliarelli» a Palermo, a disposizione della procura di Termini.



