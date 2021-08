Festa abusiva con 300 persone a Pantelleria: denunciato dj

I carabinieri di Pantelleria hanno denunciato un dj romano, residente a MIlano, L. L. 34 anni, per disturbo del riposo delle persone, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e lo hanno sanzionato per la violazione delle norme anticovid previste dall’ordinanza sindacale perchè aveva organizzato una festa con 300 persone in una villa in contrada Morgana, con musica a tutto volume e somministrazione di alcolici. Tutta l’attrezzatura per la musica è stata sequestrata.L'intervento è avvenuto la notte tra domenica e lunedì mentre i militari erano impegnati in un servizio di perlustrazione notturno.



