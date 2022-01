Per festeggiare il compleanno della madre un 35enne a Catania la notte scorsa ha acceso alcuni fuochi d’artificio per strada, in Corso Italia. Agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto dopo una segnalazione, hanno denunciato l’uomo, che era in compagnia della madre, per il reato di accensione ed esplosione di fuochi pericolosi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA