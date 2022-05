Il vento sferza la Sicilia: roghi e alberi caduti nel Palermitano, Eolie isolate

L'ondata di maltempo prevista in questi giorni in Sicilia è cominciata ieri sera con il forte vento di scirocco che ha cominciato a investire la parte occidentale dell'Isola che in questi giorni secondo le previsioni attende forti raffiche di scirocco, piogge e mareggiate. Ieri la Protezione civile regionale aveva diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali sulla Sicilia valido dalle 16 di ieri fino alle 24 di oggi annunciando «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati e venti localmente forti dai quadranti orientali con rinforzi da sud-est, in rotazione da ovest nel pomeriggio».

Incendi e alberi sradicati sono i primi effetti del forte vento di scirocco che si è abbattuto sulla Sicilia occidentale. A parte il vasto incendio di Erice in contrada Martogna il vento ha provocato cadute di alberi sia nel trapanese che nel palermitano. Un albero è caduto sulla Strada provinciale Marsala-Trapani nei pressi di San Leonardo. A Palermo, invece, alcune auto sono state danneggiate da rami caduti, in particolare nelle zone centrali. Alla fine sono stati 38 gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi caduti sulle auto e che hanno invaso la sede stradale. Tanti i cartelloni pubblicitari finiti per strada e rimossi dai pompieri.

E da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate a causa del forte vento di scirocco che spazza l'arcipelago da sud-est con raffiche che hanno raggiunto anche i 50 chilometri orari. Aliscafi e navi hanno sospeso tutte le corse di linea con la terraferma. Violente mareggiate si sono abbattute sulle sette isole. A Porto delle Genti, a Lipari, le onde hanno raggiunto le case che si affacciano sulla spiaggia, ormai letteralmente scomparsa. Le raffiche di vento stanno anche creando danni anche ai vigneti soprattutto di Salina, Lipari e Vulcano e anche alle tante coltivazioni sparse nell’arcipelago.

Ieri pomeriggio il mare grosso lo ha «provato» anche l'attrice Ambra Angiolini che, con l’aliscafo della Liberty, Lines era diretta a Stromboli dove girerà la serie televisiva sulla Protezione civile; arrivando nella piccolo borgo di Ginostra ha preferito sbarcare, temendo che l’aliscafo per il mare mosso non avrebbe attraccato e così è stata prelevata da un gommone e trasferita a Stromboli.

E' questo il preludio a quattro giorni di maltempo e instabilità annunciati dalla previsioni meteo per l’arrivo di un vortice dall’Algeria. Dal Nord Africa arriverà anche sabbia del deserto e aria calda che, scontrandosi con aria fresca di origine polare marittima in discesa dall’Olanda, provocherà piogge diffuse.

