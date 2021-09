In Sicilia sia apre un weekend di forti temporali: sabato la giornata peggiore

Ancora instabilità metereologica in Sicilia con l'Isola che si appresta a vivere un weekend "bagnato". Come riportato dai meteorologi di 3Bmeteo, una perturbazione mediterranea, associata a un minimo depressionario in formazione sul Tirreno, raggiungerà l'isola tra domani e sabato con un conseguente peggioramento del tempo e la previsione di fenomeni a tratti molto intensi

Domani venerdì sulla Sicilia è prevista una giornata molto instabile con rovesci e temporali che tenderanno a concentrarsi gradualmente sul versante ionico. Ma sarà sabato il giorno peggiore con i modelli previsionali che parlando di precipitazioni che potrebbero risultare molto intense soprattutto nelle aree interne, e su tutto il versante ionico, ovvero nel Messinese, nel Catanese e nel Siracusano con possibili nubifragi e bombe d'acqua.

Domenica ci saranno ancora residue precipitazioni ma in attenuazione, con un graduale miglioramento atteso nella seconda parte del giorno.

