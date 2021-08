La Sicilia scotta con picchi oltre i 40 gradi. Allerta per ondate di calore e incendi

La Sicilia alle prese con un caldo rovente che torna ad affliggerla dopo alcuni giorni di tregua. La Protezione Civile ha emesso oggi un avviso per rischio incendi e ondate di calore, che prevede, in particolare nella provincia di Palermo, temperature percepite fino a 39°C (livello 2, arancione) che salirà al livello massimo nella giornata di mercoledì, con la previsione di temperature massime percepite di 41° C (livello 3, rosso). Anche per quanto riguarda il rischio di incendi permanenti la previsione di pericolosità massima ("alta") ed il livello di «attenzione" (colore rosso).

In questi giorni un po' tutta l'Italia sarà sotto la canicola africana, ma sarà appunto al Sud che il caldo risulterà a tratti estremo - avverte Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -, in particolare su zone interne di Sicilia e Sardegna, dove si potranno raggiungere picchi di 43-45°C. Tra le città più roventi in Sicilia figurano Palermo, Catania, Siracusa e Agrigento.

