Lavoro nero, dipendenti segnalati e sanzioni nel siracusano

Gli agenti del Commissariato di Pachino, nel corso di controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali della zona, hanno riscontrato delle violazioni di legge ed hanno elevato delle sanzioni per un totale di oltre 13.000 euro. I Poliziotti hanno accertato in tre esercizi commerciali, di cui due a Marzamemi ed uno a Pachino, delle irregolarità inerenti il rapporto di lavoro di alcuni dipendenti. Inoltre, due persone, che prestavano servizio all’interno dei suddetti esercizi commerciali, lavoravano in nero ed erano percettori del reddito di cittadinanza. Dopo le incombenze di legge, gli agenti hanno segnalato le irregolarità all’ente di riferimento (INPS). Infine, uno dei due lavoratori sarà anche denunciato per il reato di truffa.



