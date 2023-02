Piogge intense e temperature in picchiata, in Sicilia tornano il freddo e l'inverno

Piogge e temperature in piacchiata. Che cosa ci attende il meteo della settimana dal 6 all’11 febbraio. Ce lo dicono i metereologi del sito 3BMeteo secondo cui l’inverno torna protagonista sulle regioni meridionali a causa dell’ingresso tra domenica e lunedì di aria molto fredda dalla Russia che determinerà un autentico crollo delle temperature sotto la spinta di forti venti di Tramontana e Grecale. La neve tornerà ad imbiancare i comuni collinari, mentre fiocchi bagnati senza accumuli al suolo potranno spingersi ad intermittenza fin verso i litorali. Nel corso di martedì ci sarà un deciso peggioramento in Sicilia: le correnti gelide di estrazione artico-continentale interagiranno, infatti, con un vortice di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, foriero di piogge estese e nevicate a quote variabili tra i 400 e gli 800 m. Tra mercoledì 8 e venerdì 10 febbraio apice del maltempo sull'Isola sotto la spinta di venti via via più temperati e carichi di umidità dai quadranti orientali ci sarà rischio nubifragi sui versanti ionici, con bufere di neve sull'Etna da quote di medio-bassa montagna

Nel dettaglio:

LUNEDI': l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

MARTEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale meridionale. Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata; sulle zone interne piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.

MERCOLEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco;

GIOVEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; su litorale ionico e zone interne giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.

VENERDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; su litorale ionico e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti tesi dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

SABATO: la circolazione depressionaria, responsabile di tempo instabile, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sul litorale tirrenico molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sull'Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

