Morto a Licata, automobilista è morto per un malore

E’ morto a causa di un malore improvviso, e non per conseguenza dell’incidente stradale che si è verificato lungo il rettifilo Garibaldi di Licata, il 64enne Giuseppe Scrudato. L’uomo era alla guida di una Lancia Musa quando all’improvviso ha perso il controllo della vettura ed è rimasto esanime dentro l’abitacolo. E’ stato soccorso e portato in ospedale, al «San Giacomo d’Altopasso», dove è giunto cadavere. La salma è stata già stata messa a disposizione della famiglia da parte del sostituto procuratore di turno di Agrigento. La macchina è sotto sequestro della polizia municipale che s'è occupata della ricostruzione dell’accaduto.

