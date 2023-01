Pozzillo, l'uomo ferito alla gamba si è sparato da solo: arrestato per detenzione di arma clandestina

Detenzione di arma clandestina con questa accusa è stato arrestato e tradotto nel carcere di piazza Lanza a Catania il 40enne che sabato mattina, nella propria abitazione di via Ingegnere a Pozzillo, è rimasto ferito ad una gamba dopo essere stato attinto da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo che, nell’immediatezza dei fatti ha chiesto l’aiuto dei sanitari del 118 che l’hanno poi condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Giarre - ha riferito che si è trattato di un incidente. Che a sparare, per l’appunto, è stato lui stesso, mentre maneggiava l’arma che deteneva in casa.

I carabinieri della Compagnia di Giarre che hanno avviato subito le indagini, al termine degli accertamenti, anche balistici sulla pistola – si tratta di un’arma vecchio modello, a tamburo, calibro 44, con manico d’osso, non censita - hanno riscontrato e poi avvalorato la tesi sostenuta dalla vittima. Dalle verifiche effettuate anche dai militari del Sis di Catania e dal medico legale incaricato dalla Procura è stata infatti confermata la tesi dell’incidente, per incauto maneggiamento dell’arma.

E’ stato ricostruito che l’uomo, sabato mattina, attorno alle 10.30, mentre si trovava nella propria camera da letto, impugnando la pistola a tamburo, ha esploso incidentalmente il colpo, procurandosi una ferita, non grave, sulla coscia sinistra. Al termine delle indagini e, una volta dimesso dall’ospedale di Giarre, il 40enne, come detto, è sato arrestato e quindi tradotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida d’arresto.

