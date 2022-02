Raffiche di vento da paura in Sicilia e le isole minori sono irraggiungibili

Raffiche fortissime oggi sulla Sicilia dove il quadro climatico regge con il sole ma il forte vento di Grecale, che a tratti assume anche un carattere di burrasca-tempesta, che sta provocando disagi soprattutto sul piano dei collegamenti con le isole minori. I mari infatti, a causa del vento, sono molto mossi e sono pertanto interrotti i collegamenti alle Eolie dove il vento soffia a 40 chilometri da nord. Il mare forza 5-6 ha bloccato nei porti aliscafi e traghetti. Lipari, Vulcano e Salina sono isolate da ieri pomeriggio, mentre Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono prive di collegamenti da circa 60 ore. Canneto, a Lipari, nonostante i lavori nel lungomare, è stato letteralmente invaso dai marosi. Pezzi di cemento sventrati sono riversati in spiaggia. Le barche sono state spostate sui marciapiedi. Il traffico automobilistico, in attesa della bonifica della strada, è stato «dirottato» nella via Cesare Battisti. Mareggiate anche ad Acquacalda.

Pubblicità

Nelle città siciliane a parte qualche cartellone divelto non vengono segnalati al momento altri danni di rilievo.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA