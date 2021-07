Tir prende fuoco sulla Palermo-Catania: è caos traffico

Disagi nell’autostrada Palermo-Catania per un Tir che ha preso fuoco nella zona tra Scillato e Tremonzelli. Il traffico veicolare è rimasto chiuso in direzione Palermo, gli automobilisti sono stati costretti a percorre la statale 643 Polizzi Generosa-Scillato con uscita, per chi proviene da Catania direzione del capoluogo isolano, svincolo Tremonzelli e percorso lungo la statale 120 fino a raggiungere l’abitato di Polizzi Generosa e successivamente SS 643 Polizzi-Scillato. La stessa via utilizzata sei anni fa quando il viadotto Himera non era più praticabile dopo una frana.



