Tre feriti nello scontro tra una Porsche e una Panda: gravi una 22enne e la sorella

E' di tre feriti, di cui due gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani, intorno alle 8,30 al chilometro 13 della Strada Statale 385, teatro dell'incidente mortale dello scorso 5 gennaio quando a perdere la vita fu un ramacchese di 30 anni. L'impatto frontale è avvenuto tra una Porsche, guidata da uno scordiense ed una Fiat Panda con a bordo due sorelle di Scordia. Ad avere la peggio è stata la Panda alla cui guida c'era una 22enne che è rimasta incastrata tra le lamiere, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Lentini e Palagonia. Immediatamente rianimata sul posto la donna è stata trasportata in elisoccorso al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è arrivata intubata ed in codice rosso. La sorella della giovane invece è stata trasportata all'ospedale San Marco di Catania per trauma cranico. E' stato ricoverato all'ospedale di Lentini il guidatore della Porsche che sembra avere avuto meno danni. Il transito sulla importante arteria viaria è rimasto interrotto per buona parte della mattinata.

