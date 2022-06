Vasto incendio a San Martino delle Scale minaccia abitazioni

Un incendio è divampato la notte scorsa sulla montagna di San Martino delle Scale, frazione di Monreale nel palermitano. Le fiamme divampano sulla sommità del promontorio e nonostante le ben 7 squadre antincendio, tra vigili del fuoco e forestale, ancora in mattinata il rogo non era sotto controllo.

Dopo ben 5 ore di continui getti di acqua le fiamme continuano ad avanzare e si comincia a temere per il primo nucleo di abitazioni. Le operazioni sono coordinate dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Il fronte del fuoco sarebbe di circa 800 metri. Dall’alba di oggi è stato necessario l’intervento di due Canadair con continui getti di acqua. «Al momento - dicono dal comando dei pompieri - non ci sono pericoli per le abitazioni ma l’incendio non è stato ancora circoscritto. Se non lo si fa in tempi brevi allora ci potrebbero essere dei rischi».



